وسجل الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي 1400.96 دولار للأوقية (الأونصة)، منخفضا واحدا في المئة، بعد أن هبط عند أدنى مستوى له في الجلسة إلى 1386.52 دولار. لينهي المعدن النفيس الأسبوع أيضا على خسارة بنحو واحد في المئة.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 1.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1400.10 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي أوجد 224 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية الشهر الماضي، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 160 ألف وظيفة.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام سلة من ست عملات رئيسية وهو ما زاد الضغوط على الذهب.

وسجل الذهب مكاسب تزيد عن 12 بالمئة، أو 150 دولارا، منذ أن لامس أدنى مستوى له هذا العام عند 1265.85 دولار في أوائل مايو، مدفوعا بتوقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال محللون إن التوقعات للذهب تبقى إيجابية، إذ سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في ست سنوات عند 1438.63 دولار للأوقية الأسبوع الماضي وما زال متماسكا فوق مستويات فنية رئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.70 بالمئة إلى 15.02 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 3.3 بالمئة إلى 805.00 دولارا للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.43 بالمئة إلى 1568.67 دولار للأوقية، مسجلا خامس أسبوع على التوالي من المكاسب.