العراق – أعلن البنك المركزي العراقي، تخصيص مليار دينار (حوالي 800 مليون دينار) على ان تصرف على الإيفاء بمتطلبات إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي.

وقال البنك في بيان اطلعت عليه الأناضول، “انطلاقاً من أهمية إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي، وشعوراً منه بإن هذا الحدث يمثِّل مسؤولية وطنية تتشارك بتحملها مؤسسات الدولة بشكل تضامني، يعلن البنك المركزي عن تخصيص مبلغ مليار دينار من حساب مبادرة تمكين، تصرف على الايفاء بمتطلبات هذا الادراج”.

واضاف البنك، “على أن تحدد لاحقا شكل المساهمة بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الثقافة والآثار ومحافظة بابل وبقيَّة الجهات المعنيَّة”.

وصوّت مجلس التراث العالمي، الجمعة، بالإجماع على إدراج آثار محافظة بابل جنوبي العراق ضمن لائحة التراث العالمي، شريطة ان تتم ازالة المخلفات في مدة اقصاها شباط 2020.

وتسعى وزارة الثقافة والسياحة والآثار منذ عام 2010 لضم مدينة بابل الأثرية الى لائحة التراث العالمي، وإزالة كافة العقبات أمام هذه الخطوة.

وتمثل آثار بابل، الحضارة البابلية التي مرت بالعديد من السلالات الحاكمة التي استمرت منذ عام 1880ق.م إلى عام 500 ق.م، وكان أبرز من حكمها القائد حمورابي، والملك نبوخذ نصر، وأهم آثارها الحدائق المعلقة ومسلة حمورابي وبرج بابل وأسد بابل وبوابة عشتار.

الأناضول