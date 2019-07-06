العراق – كشف مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار غربي البلاد، عن وصول تعزيزات عسكرية أمريكية ضمت جنودا وآليات إلى قاعدة “عين الأسد” في المحافظة.

وقال المصدر، إن “التعزيزات وصلت اليوم السبت إلى قاعدة “عين الأسد” في المحافظة، والجنود وصلوا إلى القاعدة عن طريق الجو والآليات العسكرية التابعة لهم برا عبر منفذين أحدهما منفذ طريبيل مع الأردن”.

وأضاف أن “عدد العربات التي وصلت بلغ نحو 100″، مشيرا إلى أن “هذه التعزيزات لأغراض التدريب ودعم المناطق الصحراوية الرخوة في المحافظة الغربية”.

وتقع قاعدة “عين الأسد” على بعد 108 كيلومترات غرب مدينة الرمادي، وكانت تحمل اسم “قاعدة القادسية” قبل عام 2003، واكتمل بناؤها عام 1987 بجهود ائتلاف مجموعة من الشركات اليوغسلافية بكلفة 280 مليون دولار لتتسع لـ5 آلاف عسكري والمباني العسكرية اللازمة لإيوائهم والملاجئ، والمخازن المحصنة، وثكنات عسكرية وحظائر للطائرات فضلا عن الملاعب والمباني الخدمية.

المصدر: RT