ليبيا – إلتقى وفد المجلس التسييري ومجلس الحكماء الكفرة أمس الجمعة الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الاركان العامة بالقوات المسلحة.

الوفد أكد وفقأ للمجلس البلدي الكفرة على دعم المدينة ووقوفها مع القوات المسلحة في معركتها لتحرير الوطن من الإرهاب والميلشيات واقامة دولة القانون والمؤسسات، مطالبين من الفريق الناظوري نقل تحيات وتأييد أهالي الكفرة للقائد العام للقوات المسلحة.



ومن جانبه عبر الناظوري عن اعتزاز الجيش بموقف الكفرة وأهلها الداعم للقوات المسلحة والدور الذي يقوم به أبناء الكفرة في تأمين الجنوب الشرقي وتضحياتهم في كل معارك الوطن.



وشدد رئيس الأركان على دعمه للمجلس التسييري وما يؤديه من دور في تقديم الخدمات لبلدية الكفرة بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.