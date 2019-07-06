ليبيا – قال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة منذر الخرطوش إن هدف الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة تابعة لـ”بوبكر السوقي” ومنعهم من دخول مرزق وحي”بندلواح”على وجه التحديد، كان محاولة للقبض على شخصيات داخل المنطقة.

الخرطوش أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للواء إلى أن”بوبكر السوقي” كان مكلفاً بحماية حقل الفيل النفطي من قبل حكومة الوفاق وعند دخول القوات المسلحة للجنوب كان من الشخصيات المطلوبه التي هربت بإتجاه أوباري.

ولفت إلى أن”السوقي” ظهر منذ فترة بالقرب من الزنتان والتقى مع أسامه الجويلي الذي قام بتسليحه ومنحه عدد من الآليات علاوة على تواجده مع علي كنه في أوباري لعدة ايام.

كما أكد على قيام سلاح الجو التابع للجيش أمس باستهداف رتل في بلدة “قيرة” بوادي الشاطىء كان متجهاً إلى مدينة براك مركز الوادي.