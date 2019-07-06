ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أن العاصمة طرابلس مختطفة منذ عدة سنوات وتتحكم فيها جماعات وميليشيات إرهابية يقودها إرهابيون مطلوبون للعدالة المحلية والدولية.

المستشار صالح قال في مقابلة مع قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الجمعه تابعتها صحيفة المرصد إن المصرف المركزي في طرابلس الذي يصب فيه دخل كل الليبيين من إيرادات النفط تتحكم فيه هذه الجماعات وهي من يتصرف في هذه الأموال.

وأشار إلى أن هذا ما دفع الجيش للتحرك نحو العاصمة، مشدداً أنه من واجبات الجيش حماية الوطن وحدوده وفرض الأمن والاستقرار.