فرنسا – أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستعقد الأربعاء المقبل، اجتماعا طارئا بشأن الملف النووي الإيراني، بطلب من الولايات المتحدة، بعد تجاوز طهران الـ300 كلغم من تخصيب اليورانيوم.

وكانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية قالت في وقت سابق إنها طلبت من الوكالة عقد اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 38 عضوا، لبحث تقرير الوكالة الأخير حول الملف النووي الإيراني، ووصفته بـ”المثير للقلق”.

ووجهت الولايات المتحدة الطلب بعد أن أبلغ الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو، مجلس المحافظين، يوم الاثنين الماضي، بأن إيران تجاوزت الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق المبرم مع السداسية الدولية عام 2015 لمخزونها من اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام.

وكانت إيران قد أعلنت في الـ8 من مايو الماضي توقفها عن تنفيذ عدد من بنود الاتفاق النووي المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، موضحة أن الخطوة تأتي ردا على خرق الولايات المتحدة الاتفاق بانسحابها الأحادي منه وعودتها إلى فرض العقوبات ضدها وعجز الدول الأخرى الموقعة عليه عن حل المشاكل المترتبة على انسحاب واشنطن على نحو مرضي.

المصدر: وكالات