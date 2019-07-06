السودان – رحبت الولايات المتحدة، بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف قوى المعارضة، بشأن تقاسم السلطة لمدة 3 سنوات ووصفته بأنه “خطوة هامة للأمام”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن “المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث سيعود إلى المنطقة قريبا”.

وأضاف البيان، أن “الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي على تشكيل مجلس سيادي خطوة هامة للأمام.. نتطلع إلى رفع الحظر عن الدخول إلى الإنترنت وتأسيس المجلس التشريعي الجديد والمحاسبة على العنيف وقمع الاحتجاجات السلمية والمضي قدما نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وانهارت العلاقات بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير، و”قوى الحرية والتغيير”، بعدما أطلقت قوات الأمن النار على عشرات الأشخاص في فض اعتصام خارج وزارة الدفاع في شهر يونيو الماضي، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا.

ونجح وسطاء أفارقة في إعادة الجانبين إلى المحادثات المباشرة في أعقاب احتجاجات ضخمة ضد الجيش يوم الأحد الماضي.

المصدر: رويترز