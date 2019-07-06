فنزويلا – وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بمناسبة عيد استقلال فنزويلا.

وجاء في برقية التهنئة، التي أورد نصها التلفزيون الفنزويلي الحكومي، امس أن “العلاقات بين بلدينا تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتم التوصل إلى مستوى عال للتعاون الثنائي في السياسة والتجارة والطاقة والعلوم والتقنيات وغيرها من المجالات”.

وأكد بوتين أن روسيا ستواصل دعم الحكومة الشرعية وشعب فنزويلا في حل القضايا الصعبة التي تواجههما.

وتمنى بوتين النجاح لمادورو والسلام والرفاهية لجميع الفنزويليين.

يذكر أن فنزويلا احتفلت اليوم الجمعة بالذكرى الـ 208 لإعلان استقلال البلاد عن إسبانيا في عام 1811. ونظم في العاصمة كاراكاس عرض عسكري حضره الرئيس مادورو والقيادة الفنزويلية.

المصدر: نوفوستي