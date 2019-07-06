الولايات المتحدة – تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مساعيها لإدراج سؤال مثير للجدل عن الجنسية الأم للأمريكيين قبل قدومهم إلى الولايات المتحدة في إحصاء السكان لعام 2020.

وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح صحفي أمس الجمعة سعيه لإصدار مرسوم رئاسي في هذا الشأن للالتفاف على قرار المحكمة العليا، مشيرا إلى أن لديه “4 أو 5 طرق للقيام بذلك”.

واعترضت جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية وإدارات بعض الولايات على مقترح إدراج سؤال الجنسية ووصفوه بأنه حيلة جمهورية لتخويف المهاجرين للعزوف عن المشاركة في المسح السكاني والتلاعب بتعداد السكان الذين يعيشون في مناطق تميل للديمقراطيين وتزداد فيها أعداد المهاجرين.

ومنعت المحكمة العليا إضافة هذا السؤال وقالت إن مسؤولي الإدارة قدموا أسبابا “مختلقة” لإدراج السؤال في المسح السكاني الذي يجرى كل 10 سنوات، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمال أن تقدم الإدارة مبررات معقولة.

المصدر: “رويترز”