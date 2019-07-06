أفغانستان – أعلنت جماعة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، السبت، مسؤوليتها عن تفجير في مسجد شيعي بمقاطعة غزنة وسط أفغانستان.

وأكد مسؤولون محليون، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 آخرين، في تفجير داخل مسجد “المحمدية”، في منطقة خاك غريبان.

وزعم جناح “داعش” في أفغانستان، المعروف باسم “ولاية خراسان”، أن “40 من المصلين قتلوا أو أصيبوا”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ويصف التنظيم، المسلمين الشيعة في البلد ذي الأغلبية السنية، بأنهم “زنادقة”، بحسب الوكالة.

وقال عارف نوري، المتحدث باسم حاكم المقاطعة، إن عبوة ناسفة انفجرت خلال صلاة العشاء، الجمعة، عندما كان المسجد ممتلئا، لافتا إلى أن 8 من المصابين أطفال.

وأضاف في تصريحات لموقع “طلوع نيوز” (خاص) أن 20 آخرين أصيبوا في الانفجار.

من جانبه، أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني، الهجوم، ووصف مرتكبيه بأنهم “إرهابيون”، وأكد أن هذه الأعمال ضد الإسلام.

الأناضول