الصحفي الإستقصائي الأمريكي بصحيفة نيويورك تايمز ” إيفان هيل ” نشر إحدى صور الأقمار الصناعية معلقاً بالقول : ” هناك شيئ مهم ، يبدو أن هناك ثقبًا وأدلة على وجود حطام م في المبنى باتجاه الغرب ( يسار ) حيث العلامة باللون الأحمر ، مما قد يشير إلى وجود غارة جوية على هدف بجوار مركز احتجاز المهاجرين ( المبنى الذي في إتجاه اليمين ) “.

Importantly – there seems to be a smaller hole and evidence of blown-out debris in the building to the west, marked here in red, which could indicate that there was an airstrike on a target next to the migrant detention facility. pic.twitter.com/yFxJsG3Ueg

