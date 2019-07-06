طهران تتحدث عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5%

طهران تتحدث عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5%

إيران – علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، إن إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% لأهداف “سلمية”.

وجاءت تصريحات ولايتي، عشية البدء بتجاوز مستوى التخصيب المحدد في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والسداسية الدولية.

وأوضح ولايتي لموقع “آية الله خامنئي” أنه “بالنسبة لمفاعل بوشهر، فإننا نحتاج لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 5 بالمئة تلبية للأنشطة السلمية”، مضيفا أن مستوى التخصيب “سيرتفع حسب حاجات إيران للأنشطة النووية السلمية”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة انتهكت بشكل مباشر الاتفاق النووي، فيما ينتهكه الأوروبيون بشكل غير مباشر لهذا سنرد على انتهاكاتهم بنفس المقدار”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن الأربعاء، أن بلاده ستبدأ، اعتبارا من الأحد، في تخصيب اليورانيوم بمستوى يتخطى نسبة 3,67% التي حددها الاتفاق النووي، كرد على انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

وأعلنت طهران في 8 مايو عزمها التراجع عن التزامين اثنين كانا يحددان سقفا لاحتياطي اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.

وسبق لطهران أن منحت مهلة 60 يوما للدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الصين وروسيا) لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، قبل أن تؤكد أن جهود تلك الدول غير كافية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن اجتماعا طارئا سيعقد في العاشر يوليو بناء على طلب الولايات المتحدة لبحث “انتهاكات” إيران للاتفاق النووي.

المصدر: “أ ف ب”