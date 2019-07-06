ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي عن أسفه إزاء عدم إدانة البعثة الأممية لما حدث في مستشفى غريان من عمل إجرامي راح ضحيته عدد من الجرحى التابعين للقوات المسلحة، معتبراً أن المواطن الليبي أصبح رخيص.

عبدالنبي قال خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة”ليبيا روحها الوطن”وتابعتها صحيفة المرصد إن الأصوات والمواقف إرتفعت خلال اليومين الماضيين للتنديد بإستهداف مركز إيواء المهاجرين الذي تم قصفه من قبل الميلشيات التابعة للوفاق.

وأكد على إدراكهم وثقتهم التامة بقدرات الجيش الذي سيحرر طرابلس من الإرهاب والعصابات الإجرامية والمليشيات المتحكمة والمسيطرة على مفاصل الدولة في العاصمة.

وعن الجهة التي إستخدمت الأفارقة المهاجرين في مراكز الإيواء كدروع بشرية كشف عن علمهم بالشخص المسؤول عن ذلك موضحاً:”العقيد المبروك ميلاد الزنتاني هو المسؤول وهو ضابط مفصول بقرار من وزير الداخلية إبراهيم بوشناف حيث قام المعني بنقل الأسلحة والذخائر لمراكز الإيواء بتعليمات من فتحي باشاغا”.