السودان – ارتفعت قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، السبت، في تداولات الأسواق الموازية، عقب الاتفاق بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير.

وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث سجل سعر شراء الدولار اليوم 59 جنيها، مقارنة بـ 70 جنيها قبل الاتفاق.

وأوضح عدد منهم للأناضول، أن سعر بيع الدولار سجل 64 جنيها، مقابل 73، الأربعاء الماضي، قبل توصل الطرفين إلى اتفاق.

وقالوا إن “هنالك حالة من الارتباك في تداولات أسعار العملات الأجنبية بعد الاتفاق، نتج عنها إحجام المتعاملين عن البيع، والاكتفاء بشراء المبالغ المعروضة”.

والجمعة، أعلن المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

الأناضول