فرنسا – عادلت السويد رقم الولايات المتحدة بنيلها المركز الثالث في مونديال السيدات لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها، وذلك بفوزها على إنجلترا 2-1 السبت على ملعب “اليانز أرينا” في نيس.

وتدين السويد التي خسرت في نصف النهائي النسخة الثامنة التي استضافتها فرنسا أمام هولندا 0-1 بعد التمديد، بفوزها إلى كوسوفاري أسلاني وصوفيا ياكوبسون اللتين وضعتا بلادهما في المقدمة بهدفين في (د.11و22) على التوالي، قبل أن تقلص فران كيربي الفارق في (د.31) من مجهود فردي.

وسبق للمنتخب السويدي أن نال المركز الثالث في النسختين الأولى عام 1991 والسادسة عام 2011، فأصبح على المسافة ذاتها من الولايات المتحدة التي نالته أعوام 1995 و2003 و2007، إلا أن الأخيرة توجت باللقب ثلاث مرات أيضا وتملك فرصة إحراز الرابع الأحد في ليون ضد هولندا، في حين أن المنتخب الإسكندينافي لم يحرزه ولو مرة واحدة واكتفى بالوصافة عام 2003.

المصدر: أ ف ب