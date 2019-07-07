ليبيا – التقى عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الأحد نائبة المبعوث الأممي ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب آخر المستجدات السياسية والإقتصادية والإنسانية في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأكد أعضاء مجلس النواب على ما يقوم به الجيش في محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة في غرب البلاد وعجز المجلس الرئاسي الذي أصبح رهينة المليشيات المسلحة.

وندد النواب بالتدخل التركي والقطري ، مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل لما تمثل هذه الأعمال من إنتهاك لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.