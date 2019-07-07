افغانستان – لقي ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم 8 من أفراد قوات الأمن الافغانية مصرعهم بانفجار سيارة ملغومة نفذه مسلحو طالبان في إقليم غزنة بوسط البلاد، اليوم الأحد.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجير السيارة بالقرب من مركز أمني في مدينة غزنة خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان: “سقط العشرات من أفراد مديرية الأمن الوطني بين قتيل وجريح”.

من جانبه أكد المتحدث باسم حكومة إقليم غزنة، عارف نوري، مقتل 8 من أفراد مديرية الأمن و4 مدنيين وإصابة أكثر من 50 مدنيا آخرين. ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد نفذه انتحاري.

المصدر: وكالات