فلسطين – أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية دهس استهدفت جنودا إسرائيليين في الضفة الغربية مساء أمس السبت.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “تويتر” صباح اليوم أنه تم إلقاء القبض على منفذ العملية ووالده “بعد حملة تمشيط وفحص عند حاجز عسكري في المنطقة”، مضيفا أن الاثنين سلّما لقوات الأمن للتحقيق معهما.

وأضاف أنه اتضح من التحقيق الأولي أن الحادث هو عملية دهس فعلا، حيث “رصد المخرب مجموعة من الجنود على جانب الطريق وأقدم على دهسهم”.

وكان الجيش والقوى الأمنية الإسرائيلية قد نظم حملة تمشيط الليلة الماضية بحثا عن سائق سيارة متهم بتنفيذ عملية دهس قرب قرية حزما بمنطقة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة 5 جنود.

المصدر: RT