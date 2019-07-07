فلسطين – أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، بأن الجيش الإسرائيلي، يبحث عن سائق سيارة مشتبه به في تنفيذ عملية دهس بالقرب من قرية حزما بمنطقة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت المراسلة إلى تضارب في الأخبار حول عدد الإصابات جراء الحادث، إذ تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابات، فيما نفت الشرطة ورود بيانات حول وقوع إصابات.

وقال متحدث باسم شرطة الإسرائيلية في بيان إن سيارة حاولت دهس شرطي بالقرب من ميدان تسوفيم في منطقة الضفة الغربية، موضحا أن “فلسطينيا استهدف بسيارته حاجز تفتيش للشرطة بالقرب من ميدان تسوفيم ولم يستجب لأوامر أفراد الشرطة بالتوقف واستمر في القيادة باتجاه الشرطي، بهدف دهسه، ولم يبلغ عن أي إصابات، قوات من الشرطة والجيش شرعت بعمليات مسح وتمشيط لرصد السيارة”.

من جانب آخر، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة أحد الجنود الإسرائيليين، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل بلدة حزما بحثا عن السائق.

ونشرت صفحة “0404” العبرية فيديو قالت إنه من مكان العملية، يظهر فيه مسعفون يحملون على نقالة شخصا لم تحدد حالته.

المصدر: RT