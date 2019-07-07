ليبيا – قال مدير الشركة الليبية للموانئ يزيد بوزريدة إن العمل جاري على تطوير الموانئ الخاصة بمنطقة بنغازي خلال الفترة الراهنة.

بوزريدة أشار في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” أمس السبت إلى أن تطوير الميناء الرئيسي”القديم” وكذلك ميناء جليانة يرتبط بفسخ العقد مع إحدى الشركات التركية التي كانت تقوم على تطويرهما وبعدها يتم التعاقد مع أفضل الشركات التي تقدم العرض الأفضل للعملية.

وعن أسباب فسخ العقد بيّن أن الشركة توقفت بعد أحداث 2011 إلا أن الأحداث التي تتالت كشفت عن عداء الأتراك للجانب الليبي وهو ما يستوجب معه فسخ العقد وفقاً لقوله.

وأوضح أن الأوضاع الأمنية في موانئ بنغازي تسير في إطار أعلى درجات الأمن بشهادة الجهات الدولية المعنية وربابنة السفن الذين يأتون إلى الموانئ.