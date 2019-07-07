العراق – وقع العراق والبنك الدولي، الأحد، اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين ودعم مشاريع الطاقة في المناطق الجنوبية من البلاد.

وقال وزير المالية فؤاد حسين، إن “الاتفاقية تأتي ضمن العمل المشترك مع البنك الدولي لدعم المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين، وأساسا لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية في المحافظات الجنوبية”.

وأضاف، أن “البلاد لديها مشاكل ليس في الإنتاج وإنما في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية”، لافتا إلى أن “هذه الاتفاقية هي جزء من الحل لمشكلة الخدمات في محافظة البصرة والمحافظات المجاورة لها”.

من جانبها، قالت ممثلة البنك الدولي يارا سالم، إن “المشروع سيخدم المحافظات الجنوبية التي تعاني من مشكلة التوزيع ونقل الطاقة الكهربائية، وتشمل محافظات البصرة وذي قار والمثنى بالإضافة إلى محافظة ميسان”.

وأوضحت، أن “قيمة القرض المتفق عليه 200 مليون دولار وبفترة إنجاز للمشروع تمتد لـ5 سنوات، وأن سداد القرض سيكون على فترة ما بين 10 إلى 15 عاما”.

ويعاني العراق من انقطاعات متكررة في الطاقة الكهربائية تزداد في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يدفع بالمواطنين إلى الاستعانة بالمولدات الأهلية والمنزلية لسد النقص في الطاقة.

المصدر: وزارة المالية العراقية + RT