ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير خلال اليومين الماضيين بتونس العاصمة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي “الان بوقيجا” وسفراء دول الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لمركزي طرابلس العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك منها الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وترتيبات ما تبقى من المجلس الرئاسي المالية لسنة 2019.

وبحث المجتمعون المراجعة الدولية للمصرف المركزي بطرابلس والبيضاء تحت إشراف بعتة الامم المتحدة والرقابة المصاحبة لبعض المصارف التجارية وما وصفه مركزي طرابلس بـ”الإنفاق خارج القانون للحكومة المؤقتة ” وتقرير مجموعة الأزمات الدولية ICG.

كما أكدت دول الاتحاد على استعدادها للدعم الفني والتدريب للرفع من قدرة أداء القطاع المصرفي وتفعيل دور القطاع الخاص في ليبيا.