ليبيا – وصف آمر غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي الموقف العسكري لقواته بأنه أكثر من ممتاز، مشيراً إلى أن الجميع سيسمع “أخبار طيبة” خلال اليومين المقبلين.

الحاسي علق في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط” اللندنية على التدخل العسكري التركي الداعم لقوات حكومة الوفاق مؤكداً تدميرهم حتى الآن أربع طائرات تركية مسيرة كما أسقطت دفاعاتهم الأرضية طائرة أخرى وقتل قائداها.

وأشار إلى أن القوات السلحة مستعدة لكل الاحتمالات وستواجه أي تدخل أجنبي على الأرض حتى لو جاء الخليفة العثماني التركي بنفسه بحسب قوله.

ووقال إن ما يقعله الجيش هو حماية البلاد دون الإعتداء على أحد، مشدداً على أن التدخل التركي “السافر” لا يحتاج إلى أدلة.