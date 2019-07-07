تونس – أفاد رئيس الهلال الأحمر التونسي المنجي سليم، بتمكن خفر السواحل من انتشال 12 جثة لمهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب غرق في البحر المتوسط، يوم الخميس أثناء توجههم إلى إيطاليا.

ونقل موقع “شمس اف ام” التونسي عن سليم قوله إن هذه الجثث تعود للمركب المطاطي الذي غادر ميناء الزوارة الليبي يوم الاثنين الماضي وعلى متنه 86 مهاجرا في رحلة غير شرعية نحو إيطاليا.

وأشار إلى إنقاذ 4 مهاجرين في يوم الحادثة، من مجموع الذين كانوا على المركب، مؤكدا وفاة أحدهم بعد نقله لمستشفى جرجيس الجهوي.

المصدر: “شمس اف ام”