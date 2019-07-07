الولايات المتحدة – كشف مارك غرين مدير ما يسمى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن وكالته طورت “استراتيجية لمواجهة التأثير الخبيث للكرملين”، طارحا جملة من التوصيفات والتبريرات.

وقال: “جرت صياغة هذه الاستراتيجية للرد على التحديات الاستبدادية، وذلك من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي والديمقراطي للدول التي تواجه هذه التحديات، وتخفيف آثار عدوان الكرملين باستخدام القوة الناعمة ضد عدد من المؤسسات”.

وأضاف: “وفي ما يتعلق بأوروبا وأوراسيا، فإن جهود الكرملين في هذا الاتجاه واضحة، وبما أنه لا توجد طرق أخرى لتحقيق هذا الهدف، تعمل موسكو بلا كلل لتقويض الليبرالية الاقتصادية، وعرقلة التطور الديمقراطي وإضعاف سيادة الدول”.

وتابع أن شبكة RT ووكالة “سبوتنيك” الإعلاميتين الروسيتين، “صارتا منبرين لنشر الدعاية والبلبلة وعدم الثقة والتشكيك بالمؤسسات الديمقراطية والغربية”.

واتهم موسكو بالتدخل في سياسة وانتخابات بلدان أخرى، مشيرا إلى استعداد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “لمساعدة الشركاء في تقليل اعتمادهم على موارد الطاقة الروسية” من خلال توسيع “التكامل مع الاقتصادات الغربية” و”تقديم الأدوات التي يمكن أن تساعد البلدان على تشكيل أحزاب وجماعات سياسية أكثر تمثيلا”.

وقال غرين إن وكالته “ردا على جهود الكرملين لقمع الانتخابات في أوكرانيا” قدمت للجنة الانتخابية الأوكرانية هذا العام 2.7 مليون دولار “لدعم انتخابات حرة ونزيهة” في أوكرانيا.

المصدر: “إنترفاكس”