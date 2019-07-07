ألمانيا – أعلن “دويتشه بنك” الألماني، الأحد، إطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة أنشطته بقيمة إجمالية 7.4 مليارات يورو (8.3 مليارات دولار).

وقال البنك، في بيان مقتضب اليوم، إن خطة إعادة الهيكلة التي وافق عليها مجلس الإدارة، ستمتد من 2019 وحتى نهاية 2022.

وتتضمن خطة إعادة الهيكلة، إلغاء أعمال البنك المتعلقة بتداول الأسهم العالمية، وإعادة النظر في عديد الأصول والاستثمارات ذات المخاطر العالية، وتقليص حجم نشاط البنك خارجيا.

تأتي خطة البنك لإعادة الهيكلة، بعد تعثر مباحثات اندماج بين “دويتشه بنك” و”كوميرتس بنك” الألمانيين، خلال وقت سابق من الشهر الماضي.

وتوقع البنك اليوم أن يسجل صافي خسارة بقيمة 2.8 مليار يورو (3.1 مليارات دولار) في الربع الثاني 2019، نتيجة رسوم إعادة الهيكلة.

الأناضول