بعد نزال الجبابرة.. خروج مقاتلين من حلبة المواجهة على كرسيين متحركين

بعد نزال الجبابرة.. خروج مقاتلين من حلبة المواجهة على كرسيين متحركين

الولايات المتحدة – لم يتمكن المقاتل الأمريكي جون جونز وخصمه البرازيلي تياغو سانتوس من مغادرة حلبة النزال دون مساعدة بسبب عدم استطاعتهما الوقوف بعد النزال الذي جمعهما ضمن دورة UFC 239 في لاسفيغاس.

واستدعى الأمر نقل المتنافسين بالفنون القتالية المختلطة، بواسطة كرسيين متحركين بعد الإصابات المدمرة لساقيهما، حيث استمر النزال لخمس جولات، قبل أن يعلن الحكام فوز المقاتل الأمريكي جونز بالنقاط.

وبهذا الفوز حقق جونز فوزه الـ25 في مسيرته المهنية مقابل هزيمة واحدة، فيما تعرض سانتوس لهزيمة سابعة بفوزه 21 مرة.

المصدر: sportmail.ru