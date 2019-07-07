أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، في وقت يترقب فيه المستثمرون بدء انطلاق مارثون إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدي “أرباح” السعودية لإدارة الأصول: “كان هناك تفاوت في أداء الأسواق اليوم، وسط ترقب لبدء إعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية، وهو ما نتوقع معه تحسن في أداء الأسهم”.

وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: “سيظل أداء الأسواق في تداولات الغد رهن تحركات البورصات العالمية وأسواق النفط”.

ووفق حسابات “الأناضول”، أنهت أسواق النفط تداولات الأسبوع الماضي على خسارة، بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفضت عقود خام برنت القياسي بنسبة 3.3%، بينما انخفض الخام الأمريكي “نايمكس” بنحو 1.8%.

وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 1.71% ليغلق عند 1537 نقطة، مع صعود أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 4.9% و”بتلكو” بنحو 1.04%.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت وزاد المؤشر الأول بنسبة 1.2% إلى 6623 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.17% ليغلق عند 4791 نقطة، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 0.94% ليقفل عند 6006 نقطة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنحو 0.11 بالمئة إلى 14013 نقطة، بدعم رئيس من مكاسب أسهم قيادية في قطاع البنوك والاتصالات.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي هامشياً بنسبة 0.08 بالمئة، ليغلق عند 5003 نقطة، مع صعود قطاع الطاقة بنسبة 0.97 بالمئة، والعقارات بنسبة 1.96 بالمئة.

فيما هبطت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.45%، ليغلق عند 2648 نقطة بضغط تراجع أسهم قيادية مثل “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 1.76%، و”أرابتك” بنحو 0.63%.

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.64% إلى 1880 نقطة، مع انخفاض أسهم “عمد للاستثمار” بنسبة 4.9% و”آفاق للطاقة” بنسبة 2.05%.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر بالعالم العربي، مع انخفاض مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.4% إلى 8811 نقطة، بضغط نزول بعض الأسهم الكبرى في قطاع البتروكيماويات والمصارف.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.15% إلى 3816 نقطة، مع تراجع أسهم “الأنوار للسيراميك” بنسبة 1.87% و”ريسوت للأسمنت” بنسبة 1.67% و”المدينة تكافل” بنحو 1.2%.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

البحرين: بنسبة 1.71% إلى 1537 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.94% إلى 6006 نقطة.

مصر: بنسبة 0.11% إلى 14013 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.08% إلى 5003 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الأردن: بنسبة 0.64% إلى 1880 نقطة.

دبي: بنسبة 0.45% إلى 2648 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.4% إلى 8811 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.15% إلى 3816 نقطة.

الأناضول