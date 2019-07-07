تركيا – توّج المصارع التركي “علي غوربوز”، الأحد، ببطولة مصارعة الزيت الشعبية المشهورة في البلاد، بنسختها الـ658.

وتمكن “غوربوز” في النهائي من الفوز على منافسه “أورخان أوقولو”، في المسابقة التي أقيمت بقضاء “قيرق بينار” بولاية أدرنة شمالي غربي البلاد.

وقاد المنافسة التي استغرقت قرابة ساعة، الحكم “حسني باترون”.

وتمكن المصارع غوربوز من الفوز على منافسه أوقولو بطل النسخة الماضية من البطولة.

وسبق للمصارعين أن التقيا في المسابقة، أعوام 2011 و2012 و2015.

يذكر أن رياضة مصارعة الزيت الشعبية المشهورة في تركيا، تقام مسابقاتها بشكل دوري في قضاء “قيرق بينار”.

وتعتبر مصارعة الزيت من الرياضات القديمة في المنطقة التي كانت تنتشر فيها القصور الصيفية للسلاطين العثمانيين، وما تزال تلك الرياضة قائمة حتى اليوم.

الأناضول