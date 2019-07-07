المانيا – توّج المنتخب الروسي بذهبية بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية بعد تغلبه على نظيره الألماني في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وحسم المنتخب الروسي المباراة النهائية لمصلحته، بمجموعتين لواحدة، بواقع: 21-19 و17-21 و15-11.

وبهذا التتويج حصل المنتخب الروسي، الذي مثله الثنائي أوليغ ستويانوفسكي وفياتشيسلاف كراسيلنيكوف على بطاقة المشاركة في الأولمبياد مباشرة، فيما مثل المنتخب الألماني صاحب الفضية، الثنائي يوليوس تولي وكليمينس فيكلير.

وأحرز الميدالية البرونزية للبطولة التي استضافتها مدينة هامبورغ الألمانية، المنتخب النرويجي بفوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره الأمريكي، بمجموعتين لواحدة: نتائجها: 19-21 و21-15 و15-10.

وهذه المرة الأولى التي تتوّج فيها روسيا بلقب بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية، وأفضل نتيجة سابقة كانت إحرازها فضية بطولة العالم للعبة عام 2007.

المصدر: rsport.ria.ru