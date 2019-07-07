روسيا – أعلنت شركة “مروحيات روسيا” أن الخبراء الروس باشروا بتطوير مروحيات قتالية جديدة متعددة المهام.

وقال المدير العام للشركة، أندريه بوغينسكي: “إن الخبراء في البلاد انتهوا من العمل على مشروع مينوغا، لتطوير مروحيات قد يطلق عليها اسم كا-65 ، وتتم حاليا مناقشة المواصفات الفنية والتقنية التي ستطرح بها.

وتبعا للتسريبات فإن هذه المروحيات ستكون متعددة المهام، قادرة على العمل في مختلف الظروف الجوية، وستعمل في سلاح البحرية الروسي لتحل محل مروحيات “كا-27”.

ومن المفترض أن تزود “كا-65” بأجهزة متطورة قادرة على رصد الغواصات، والتشويش على أجهزتها، وتدميرها على عمق يصل إلى 500 م.

كما ستزود بزوج من المراوح الكبيرة التي قد تمكنها من الوصول إلى سرعة قصوى تزيد عن 500 كلم/ساعة، وعدة أنواع من الصواريخ والذخائر الذكية الموجهة القادرة على التعامل مع المواقع الأرضية وتحصينات العدو، والسفن والمركبات البحرية، والطائرات والصواريخ الموجهة.

المصدر: وكالات