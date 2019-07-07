الولايات المتحدة – قد تعتقدون أنّ الأطعمة التي تستهويكم تكون غالبيتها مضرّة لأجسامكم، لكنّ الحقيقة هي أنّ هناك لائحة طويلة بالمأكولات اللذيذة والصحّية جداً، على رأسها الكرز! هذه الفاكهة الحمراء المُنعشة هي أفضل ما يمكنكم تناوله هذا الصيف، علماً أنه يمكن تثليجها أو حتى تجفيفها للإستمتاع بها على مدار السنة.

بدءاً من اليوم، إحرصوا على تأمين حصّة من الكرز متى أمكنكم ذلك للإفادة من إيجابياته العظيمة التي سلّطت الضوء عليها أخيراً إختصاصية التغذية، آيمي غودسون، من تكساس:

وسيلة صحّية لإرضاء المذاق الحلو

الكرز الداكن مليء بالحلاوة، ولكن بعكس الكوكيز أو البوظة، فهو يخلو من السكر المُضاف. فضلاً عن أنه يتمتع بمؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم مقارنةً بأنواع الفاكهة الأخرى، ما يعني أنّ سكرياته الطبيعية تدخل مجرى الدم ببطء. السناكات التي تتمتع بأدنى مؤشر لنسبة السكر في الدم لا ترفع معدل السكر في الدم، ما يعني أنها تساعد على توفير الشبع أسرع والشعور بالامتلاء لوقت أطول.

طريقة لذيذة لزيادة كمية الألياف

ليس من السهل دائماً تأمين 25 إلى 30 غ من الألياف الموصى بها يومياً. لكن من خلال 3 غ من الألياف في كل كوب، فإنّ هذه الفاكهة الصغيرة تشكّل وسيلة لذيذة للإقتراب أكثر من هدفكم وبالتالي بلوغ كل المنافع المُصاحبة لها. ثبُت أنّ الحميات الغنيّة بالألياف تعزّز الحصول على معدل وزن سليم، وتحسّن صحّة الأمعاء، وتخفض الكولسترول وأمراض القلب، وتحسّن أيضاً مستويات الإنسولين والغلوكوز في الدم.

المصدر : food prevent