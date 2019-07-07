مصرية – منذ إعلان الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عن الأزمة الصحية التي تمر بها مؤخرًا، حرص نجوم كثيرون على إظهار الدعم والمؤازرة لها، وكان آخرهم الفنانة فيفي عبده.

وكتبت فيفي في حسابها على موقع “إنستغرام” رسالة دعم لريهام سعيد، مستعينة بأغنية الفنان تامر حسني “الموضوع فيك”، متمنية لها الشفاء قائلة: “ألف سلامة عليكي يا ريهام، إن شاء الله هتكوني زي الفل، ربنا يخليكي لأولادك وأهلك، وكل اللي بيحبوكي، وترجعي شغلك بألف سلامة”.

وجدير بالذكر أن ريهام سعيد تمر بأزمة صحية، استدعت خضوعها لعملية جراحية دقيقة، وذلك جراء إصابتها ببكتيريا في الوجه، يتخوف الأطباء من وصولها للمخ، لصعوبة السيطرة عليها مما قد يؤدي إلى الوفاة.

وسائل اعلام مصرية