طهران : سنباشر بغضون ساعات في تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.6%

طهران : سنباشر بغضون ساعات في تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.6%

إيران – أعلنت طهران أنها ستنتهي في غضون ساعات من الأعمال التقنية، وتبدأ تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.6%، وأنها سترفع التخصيب إلى أي درجة تراها مناسبة وستنتج اليورانيوم بأي كمية مطلوبة.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عباس كمالوندي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن طهران أبلغت ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران بشروعها في تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%.

بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن وزير الخارجية جواد ظريف أبلغ مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني، بأن بلاده ستتجاوز في تخصيب اليورانيوم الحد المسموح في الاتفاق النووي.

ولم يستبعد عراقجي انسحاب إيران من الاتفاق النووي في حال لم تف بقية الأطراف بالتزاماتها.

وقال عراقجي إن إيران مستعدة للبقاء في الاتفاق شريطة تحقيق مطالبها، وأن طهران تريد إنقاذ الاتفاق وتطالب الأطراف الأخرى بالوفاء بالتزاماتها.

وأكد عراقجي أن الاتحاد الاوروبي لم يتمكن من تلبية مطالب إيران في اتفاق “إينستكس” للتبادل التجاري، ولم يتمكن من الوفاء بالتزاماته في قطاعي النفط والمصارف.

وأوضح أن “إنستيكس” ذات أهمية سياسية لكنها مرفوضة لأنها لم تؤمن مصالح إيران الاقتصادية.

وقال إن إيران ستعيد تأهيل مفاعل “أراك” القديم في حال لم تتمكن الدول الأوروبية من تنفيذ وعودها تجاه مفاعل أراك الجديد.

المصدر: RT