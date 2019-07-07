ألمانيا – حققت تركيا ذهبيتين في فئة “قوس البكرة” بمنافسات الدورة الرابعة لكأس العالم للرماية المقامة في ألمانيا.

وحسب بيان للاتحاد التركي للرماية، فإن الذهبية الأولى حققها منتخب تركيا للسيدات إثر فوزه في المباراة النهائية على نظيره البريطاني بـ232 نقطة مقابل 221.

ويضم منتخب تركيا للسيدات اللاعبات يشيم بوسطان، وغيزام إلماأغاتشلي، وإيبك طورموك.

أما الميدالية الذهبية الثانية فذهبت إلى اللاعب التركي أوران تشغيران إثر فوزه على منافسه الهولندي مايك شلوسر، في نهائي فئة “قوس البكرة” لفردي الرجال.

ووفق البيان ذاته، فإن منتخب تركيا للرجال في رمي القوس التقليدي، سيواجه نظيره الأوكراني في المبارة النهائية في آخر أيام البطولة الأحد.

الأناضول