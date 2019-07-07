إسبانيا – اكتشف العلماء الإسبان أن استهلاك منتج حيواني بأشكاله المتنوعة يقلل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة.

وأجرى العلماء تحليلا تلويا لـ 14 دراسة متخصصة، في فحص الخصائص الوقائية لمنتجات الألبان على اختلاف أشكالها، فتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن التناول الدوري لمنتجات الألبان قليلة الدسم وخاصة اللبن الرائب، يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

وتنتج متلازمة التمثيل الغذائي بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة، وهي عبارة عن مزيج من الاضطرابات، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكري، وتصيب حسب الإحصائيات، واحدا من كل 5 أشخاص، ويزيد تأثيرها مع التقدم في العمر.

كما أكد العلماء الإسبان، أن استهلاك منتجات الألبان يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من الدرجة الثانية، ويقي أيضا من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والمثانة.

المصدر: RT