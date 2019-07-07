فرنسا – دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما اعتبره “انتهاك طهران للاتفاق النووي” الموقع بين إيران والقوى الدولية في فيينا سنة 2015.

ووصف ماكرون قرار إيران تخصيب اليورانيوم فوق المستوى المتفق عليه عام 2015 بأنه “انتهاك” للاتفاق.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في الرئاسة الفرنسية قوله إن ماكرون جدد تأكيده على ضرورة استئناف الحوار في الـ15 من يوليو الجاري بين الأطراف الموقعة على الاتفاق.

من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء إعلان طهران تقليص التزاماتها النووية، وحثها على “تجنب أي خطوات لاحقة قد تقوض الاتفاق النووي”.

وقالت المتحدثة باسم موغيريني: “ندعو إيران بقوة لوقف أي ممارسات تتناقض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، والتراجع عنها”.

المصدر: وكالات