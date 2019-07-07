ليبيا – وصف عضو مجلس النواب عادل محفوظ لقاء عدد من أعضاء المجلس بنائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز بـ”الإعتيادي” لأنه ليس لدى الأمم المتحدة ماتقدمه للشعب الليبي ،على حد قوله.

محفوظ قال في تصريح للمركز الإعلامي لمجلس النواب اليوم الأحد :”إن الأمم المتحدة ساهمت بتدمير ليبيا ولم تساهم في عملية بناء وترميم الجيش الليبي ورفع حظر السلاح عن الجيش”.

وأشار إلى أن اللقاء ناقش أمور عادية ولم يتطرق للمشكلة التي يعيشها الشارع الليبي ، مضيفاً:”كان من المفروض على الأمم المتحدة أن تناقش دور الجيش وما بعد تحرير طرابلس وإنقسام مجلس النواب وإنعقاد الجلسات في طرابلس وهو مجلس غير شرعي وموازي”.

وأردف :”الأمم المتحدة ساهمت في كل هذه البعثرة التي نتعايشها اليوم حيث وجهت العديد من الإتهامات للأمم المتحدة لعدم خروج بيانات أو تنديد أو إحاطة لمجلس الأمن بخصوص السلاح المتدفق من تركيا والطيران التركي المسير الذي يجوب الأجواء الليبية ويقصف الأحياء والأبرياء في ترهونة وقصر بن غشير وباقي المناطق في طرابلس”.

عضو مجلس النواب إختتم حديثه بالقول :”لم نلاحظ إستنكار للأمم المتحدة في هذه المواضيع بل لاحظنا مساواة بين الجيش والمليشيات المسلحة التي تحاربها ويقارعها،للأسف الأمم المتحدة مازالت مصرة على موقفها السلبي الذي زاد الطين بلة في المشكلة الليبية وهي قادرة على مساعدة الليبيين على تصحيح المسار والإصلاح وحل المشكلة الليبية”.