وصنع جابرييل جيسوس هدفا وسجل آخر وطُرد في الشوط الثاني لتحرز البرازيل لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة التاسعة بفوزها 3-1 على بيرو في النهائي باستاد ماراكانا اليوم الأحد.

وتعادل منتخب بيرو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء نفذها باولو جيريرو بنجاح بعد لمسة يد ضد تياجو سيلفا، إلا أن جيسوس أعاد التقدم 2-1 للبرازيل بعد ذلك بلحظات.

وضغطت بيرو من أجل الهدف الثاني بعد طرد جيسوس لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 70 لكن البرازيل هي من حسمت الفوز بركلة جزاء عبر البديل ريتشارليسون في الدقيقة الأخيرة.

يشار إلى أن هذا هو أول لقب كبير للبرازيل منذ كوبا أمريكا 2007 والأول للمدرب تيتي الذي تولى المسؤولية قبل ثلاث سنوات.