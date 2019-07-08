الصين – صعد إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي الصيني، بواقع 18.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2019 على أساس شهري، إلى 3.119 تريليونات دولار.

وأظهرت بيانات المركزي الصيني صدرت، الإثنين، أن الاحتياطي الأجنبي صعد من 3.101 تريليونات دولار في نهاية أيار/مايو الماضي.

ويتألف احتياطي النقد الأجنبي للصين من ودائع بالعملة الأجنبية والذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة (SDR)، واحتياطات لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات في الأوراق المالية.

وصعدت قيمة احتياطي البلاد من الذهب النقدي، إلى 87.27 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، صعودا من 79.83 مليار دولار في الشهر السابق له.

وتعد الصين، أكبر مستثمر عالمي في الأوراق المالية الأمريكية (السندات والأذونات) التابعة لوزارة الخزانة، بقيمة 1.2 تريليون دولار بنهاية أبريل/ نيسان 2019.

الأناضول