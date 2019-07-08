ألمانيا – ارتفع فائض الميزان التجاري لألمانيا بنسبة 3% على أساس سنوي، في مايو/أيار 2019.

وقال المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني (حكومي)، في بيان الإثنين، إن الفائض التجاري، ارتفع إلى 20.6 مليار يورو (23.1 مليار دولار) في مايو الماضي، مقابل 20 مليار يورو (22.4 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.

وزادت الصادرات الألمانية في مايو/أيار الماضي، بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 113.9 مليار يورو (127.7 مليار دولار).

وصعدت الواردات الألمانية بنسبة 4.9% على أساس سنوي، إلى 93.4 مليار يورو (104.7 مليار دولار).

كان صندوق النقد الدولي، خفض توقعاته لمعدل نمو اقتصاد ألمانيا إلى 0.8% في 2019، مقابل 1.3% في تقديرات سابقة.

وسجل الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، معدل نمو 1.5% في 2018، وفق “النقد الدولي”.

(اليورو = 1.12 دولار)