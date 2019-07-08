مصر – أكد المصري حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز لكرة القدم، أن تولي الإدارة الفنية لمنتخب “الفراعنة” يعد شرفا كبيرا، مشيرا إلى أنه في انتظار القرار النهائي.

وقال البدري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد من أجل الإعلان عن تولي الفرنسي سيباستيان ديسابر الإدارة الفنية لفريق بيراميدز: “تدريب منتخب مصر شرف كبير لي”.

وأضاف البدري (59 عاما): “أنتظر القرار النهائي بخصوص هذا الأمر”.

وكان هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، قد أعلن عن إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أغيري، بعد خروج منتخب الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة حاليا في مصر.

وأشار البدري، فيما يخص فريق بيراميدز، إلى “وجود صفقات محلية وإفريقية مقبلة لدعم صفوف نادي بيراميدز وفقا لمتطلبات الجهاز الفني الجديد”.

واختتم تصريحاته قائلا: “سنعمل لتلبية جميع مطالب الجهاز الفني وتوفير كل سبل النجاح لهم لنحقق أهداف النادي في الموسم المقبل”.

المصدر: وكالات