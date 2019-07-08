ليبيا – ترأس رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد اجتماع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي باعتباره رئيسا للجنة بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري،

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة سير عمل المشاريع المتفق على تنفيذها بعد أن أعطى الثني تعليماته بتحديد سقف زمني لتنفيذ المشروعات المعتمدة من قبل اللجنة.

وإستعرضت المجتمعون تقرير لجنة الإشراف والمتابعة رقم 10 للعام الجاري عن تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها وسير عملها.

وبدوره،أكد الثني على إستعداد اللجنة للتعاون التام والكامل لتقديم كافة البيانات والمعلومات لهيئة الرقابة الإدارية عند طلبها لذلك.

هذا وحضر الإجتماع مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء و مقرر اللجنة رضا الفريطيس و رئيس لجنة الإشراف والمتابعة باللجنة علي الأوجلي بالإضافة إلى المستشار القانوني للجنة أيمن المغرب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي.