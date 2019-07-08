ليبيا – أكد مدير السلامة في شركة الخطوط الإفريقية مختار المحمودي إصابة إحدى الطائرات التابعة للشركة المتواجدة في مطار معيتيقة داخل حظيرة الصيانة المخصصة للخطوط الأفريقية بعد سقوط إحدى القذائف بالقرب منها.

المحمودي قال خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الاحد وتابعته صحيفة المرصد إن الطائرة التي أصيبت توقفت عن التشغيل لأنها تحتاج لوقت من الزمن من أجل إتمام صيانتها لذلك ستتوقف جزئياً حتى تتم أعمال الصيانة وعقبها يرجح نقلها للخارج لصيانتها بطريقة أدق.

وعن الإصابات البشرية أوضح أنه تمت إصابة 3 عاملين بالشركة بإصابات طفيفة إثنان منهم تابعيين للشركة أحدهم موظف أمن والآخر مهندس في مخزن الصيانة علاوة على موظف آخر يعمل لدى شركة البراق.

ونوّه إلى أنه على مسؤولي الدولة إدرام ما يتعرض له مطار معيتيقة من قصف متكرر مما ينتج عنه إغلاقه وإعادة فتحه من جديد دون أن يكون هناك ضمانات لحماية المطار من الإستهداف خاصة بعد إستهدافه أمس الاحد بقذيفة هاون وليس قصف طائرة بناء على معلومات مبدئية وردت إليهم.

المحمودي تابع مضيفاً :” فتح المطار وإغلاقه هذا أمر لا يتأتى من ناحية معايير السلامة والأمن لذلك يجب وضع ضمانات لحماية المطار من الإستهداف أو تحويل التشغيل لمطار آمن حتى يفرج الكرب”.