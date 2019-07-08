ليبيا – أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي أن الغرفة الأمنية المشتركة التي شكلت من قبل منطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة تضم كلا من مديرية الأمن الوطني والبحث الجنائي والدعم المركزي وجهاز الأمن الداخلي بدعم من وحدات الكتيبة 116.

الخيالي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد أن الخطة الأمنية التي يجري تطبيقها تعتمد على انتشار الوحدات الأمنية في التقاطعات الرئيسية فيما يتم تسيير دوريات في الطرق الفرعية والزراعية خارج المدينة،متوقعا نجاح الخطة في القضاء على عمليات الحرابة.