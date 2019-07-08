ليبيا – قدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج خلال أعمال الدورة الاستثنائية 12 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي سرداً مختصراً عن المراحل التي سبقت ما وصفه بـ”الاعتداء” على العاصمة طرابلس الذي جاء من وجهة نظره لينسف العملية السياسية ويحبط حلم الليبيين في إقامة الدولة المدنية على حد زعمه.



السراج إدعى خلال كلمته التي ألقاها في القمة وفقاً لمكتبه الإعلامي أن عدة دول منحت “المعتدي” مختلف أنواع الأسلحة ووفرت له دعم سياسي ومالي حتى توهم بأن في مقدوره الدخول إلى طرابلس بعدة أيام حسب تعبيره.

وجاء في نص كلمته :”أنه من موقع المسؤولية ودفاعاً عن أهلنا وعاصمتنا تصدت قواتنا المسلحة للمعتدي وظلت صامدة في وجه تقدمه للشهر الرابع على التوالي”.

وجدد السراج التأكيد على الحل السلمي حيث قدم عرضاً مختصراً لبنود المبادرة التي طرحها في يونيو الماضي، مطالباً اللجنة بإتخاذ قرار سريع وحاسم يأخذ في الإعتبار ادانة ما وصفه بـ”العدوان وعودة المعتدي” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) من حيث جاء ووقف التدخلات الأجنبية السلبية في الأزمة الليبية.