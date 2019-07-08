ليبيا – ثمّن عضو مجلس النواب محمد العباني جهود الأسود حاملي السلاح الذين يتقدمون الجبهات لتحرير ليبيا وطرابلس من الإجرام وإعادتها لحضن الوطن، معتبراً أن تركيا دولة إحتلت ليبيا على مدى 3 قرون وعاثت فيها فساداً وبذلت مجهوداً كبيراً لتغييبها عن الوعي الحضاري.

العباني قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا احدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن تلك الحقبة السوداء التي شهدتها ليبيا إستذكرها الجميع عندما توجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لتركيا بكل غباء ليستغيثهم ويستنجدهم للبقاء و اغتصاب السلطة و تدمير مكتسبات الليبيين بالإضافة لمنع الجيش من تحرير العاصمة والبدء في قيام الدولة المدنية بحسب تعبيره.

وأكد على أن مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد المنتخب في ليبيا يستنكر إغتصاب السلطة من قبل ما وصفه بـ”الأهوج” والاتفاق السياسي غير الشرعي الذي لا تمثل طلباته الليبيين، لافتاً إلى أن البرلمان يطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية برفض هذا التصرف.

ونوّه إلى أن البرلمان يناشد المنظمات الدولية بالتدخل خاصة مجلس الأمن لمنع تركيا من تزويد المجرمين بالسلاح خاصة وأن الجسر الجوي المقام بين تركيا ومصراته أصبح واضح للعيان بالإضافة للطائرات التي تهبط في مطار معيتيقة محملة بالسلاح والذخائر والإرهابين الذين يأتون مباشرة من إدلب عن طريق تركيا.

عضو مجلس النواب تابع مستطرداً :” هذه الأعمال المشينة التي يقوم بها النظام التركي بعد أن أفلس كل الإفلاس السياسي في بلده بخسارته للإنتخابات أصبح يستأسد علينا في ليبيا ويدعم الإرهاب، وليس غريب أن يقوم أردوغان بإعادة الدولة العثمانية ويحاول الظهور بمظهر الرئيس الأوحد وأمير المؤمنين والوالي التركي على الولايات العربية”.