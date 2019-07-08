العراق – أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بمقتل 3 مسلحين بغارة نفذها التحالف الدولي، على موقع في منطقة وادي زغيتون غربي محافظة كركوك.

وفقا لبيانات الشرطة الاتحادية، فقد نفذ طيران التحالف الدولي ضمن عمليات كركوك، ضربة جوية، شرعت بعدها قوة أمنية بتفتيش المنطقة، وكشفت عن مقتل 3 من العناصر الإرهابية وتدمير الموقع الذين تحصنوا فيه بالكامل.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت سابق من يوم الأحد، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في ثلاث محافظات وهي نينوى وصلاح الدين والأنبار امتدادا إلى منطقة الحدود العراقية – السورية.

المصدر: RT