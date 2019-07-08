ليبيا – قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تحقق في ملابسات احتجاز مواطنين روسيين على أيدي قوات أمن حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

بيسكوف أوضح في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين وفقاً لـ”روسيا اليوم” قائلاً: “علمنا من التقارير الإعلامية باحتجاز مواطنين روسيين في ليبيا ويجري عبر وزارة الخارجية اتخاذ خطوات ضرورية لتحديد ملابسات هذا الحادث وكشف أسبابه”.

وقال مصدر في السفارة الروسية في ليبيا لوكالة “إنترفاكس”نقلاً عن ذات الوكالة إن موسكو وجهت طلباً إلى الخارجية الليبية لتوضيح ملابسات احتجاز المواطنين، مشيراً إلى أن روسيا لا تزال تنتظر الرد.

يشار إلى أن رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية غير الربحية الروسية ألكسندر مالكيفيتش نوّه إلى أن اثنين من موظفي منظمته احتجزا من قبل السلطات الليبية في الـ5 يوليو، موضحاً أن المواطنين الروسيين احتجزا قرب العاصمة من قبل قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق ومتهمان بالتدخل في الانتخابات بالبلاد وهما محبوسان حالياً في سجن معيتيقة.